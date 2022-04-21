На спутнике Юпитера Ио заметили загадочный рельеф

В новом исследовании ученые изучили снимки аппарата Galileo за 1995-2003 годы. Затем они проанализировали видимые рельефные структуры, и оказалось, что их размер и расстояние между гребнями идентичны дюнам на других планетах и спутниках Солнечной системы, например, как на Земле. В ранее существующих гипотезах считалось, что рельеф на Ио сформировался в результате вулканической деятельности, а дюны не могли там образоваться из-за специфики атмосферы и слабых ветров. Сейчас ученые нацелены продолжить исследования и доказать свою теорию, ведь это изменит представления о климатическом диапазоне существования дюн.