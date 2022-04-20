Apple снизит цены на iPhone 12 и iPhone 12 mini

Компания Apple начала планировать новую ценовую политику, которая связана с осенним выпуском линейки iPhone 14. Как сообщает Gizchina, техногигант из Купертино снизит цену на iPhone 12 с 699 до 599 долларов, а на iPhone 12 mini — с 599 до 499 долларов.

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Подобный маркетинговый ход не нов для Apple и уже использовался при выходе новых линеек устройств. Также источник сообщает, что компания откажется от производства iPhone 11.

Напомним, что в этом году серия iPhone 14 претерпит следующие изменения: компания прекратит выпуск 5,4-дюймовой модели. Теперь в линейке будет две модели с экраном в 6,1 дюйма и две с экраном в 6,7 дюйма.

Покупатели смогут выбрать между iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max получат два выреза в экране, 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7 дюймовый iPhone 14 Max сохранят вырез в верхней части экрана.