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19 минут назад

Apple снизит цены на iPhone 12 и iPhone 12 mini

Елена Прошина

Компания Apple начала планировать новую ценовую политику, которая связана с осенним выпуском линейки iPhone 14. Как сообщает Gizchina, техногигант из Купертино снизит цену на iPhone 12 с 699 до 599 долларов, а на iPhone 12 mini — с 599 до 499 долларов.

Apple снизит цены на iPhone 12 и iPhone 12 mini
Фото: ReutersReuters

Подобный маркетинговый ход не нов для Apple и уже использовался при выходе новых линеек устройств. Также источник сообщает, что компания откажется от производства iPhone 11.

Напомним, что в этом году серия iPhone 14 претерпит следующие изменения: компания прекратит выпуск 5,4-дюймовой модели. Теперь в линейке будет две модели с экраном в 6,1 дюйма и две с экраном в 6,7 дюйма.

Покупатели смогут выбрать между iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max получат два выреза в экране, 6,1-дюймовый iPhone 14 и 6,7 дюймовый iPhone 14 Max сохранят вырез в верхней части экрана.

Также известно, что у iPhone 14 Pro и Pro Max будут значительно увеличенные модули камер из-за нового 48-мегапиксельного датчика изображения. При этом iPhone 14 и iPhone 14 Max получат уменьшенный модуль камеры.

Наука и техника,Apple,
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