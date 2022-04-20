В Исландии из-за таяния льдов аномально снижается уровень моря

В Исландии тает ледяной покров, и при этом снижается уровень моря. В то время как большая часть мира обеспокоена повышением уровня воды и сокращением суши, жители Исландии столкнулись с противоположной проблемой.

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Например, для местного судоходства и рыболовства снижение уровня воды стало угрозой. Как рассказал Орвард Арнасон, директор исследовательского центра Университета Исландии, самая большая ледяная шапка страны — Ватнайёкюдль — на протяжении веков своим могучим весом сжимала землю под собой. Но изменение климата привело к тому, что ледник быстро тает, а земля буквально поднимается. Высвободившаяся вода стекает в океан и в конечном итоге уходит на другой конец света. Большие ледники, помимо давления на землю, также оказывали гравитационное воздействие на океан, притягивая к себе воду. Теперь этот баланс нарушен, передает CNN.

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Десятая часть Исландии покрыта льдами. Сейчас Арктика переживает самое резкое повышение температуры. По данным NASA, Исландия теряет около 10 млрд тонн льда ежегодно. При таких темпах страна лишится ледяного покрова к 2200 году. В то же время земля поднимается на 2-4 см в год.

«Ледники Исландии настолько тяжелы, что притягивали к себе океан под действием силы тяжести. Но если лед тает, это притяжение начинает ослабевать, и вода уходит», — рассказал Томас Фредерикс, аспирант Лаборатории реактивного движения NASA.

Исследователи американского космического агентства подсчитали, что если средний глобальный уровень моря поднимется на один метр, то вокруг Исландии он упадет на 20 см. И это отчасти будет связано с таянием льда и в Гренландии, которая находится неподалеку и тоже обладает большими массами замороженной воды. Если вся Гренландия растает, это добавит 7,5 метра к глобальному уровню океана.

На таяние льдов приходится около двух третей мирового повышения уровня моря. Но люди своей деятельностью и сжиганием ископаемого топлива разогревают мировой океан, что приводит к его расширению. По оценкам ученых, примерно треть глобального повышения уровня воды объясняется этим процессом.