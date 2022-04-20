В Перми и Нижнем Новгороде в мае откроются первые в России кибер-кафе, в которых посетителей будет обслуживать робот-буфетчица по имени Дуняша. Об этом «Газете.Ru» стало известно из презентации компаний Promobot и «Робин Гуд Роботикс», которая проводилась 20 апреля в Перми.

Кибер-кафе представляет собой роботизированный комплекс, который включает в себя прилавок, лотки с мороженым, машину для розлива газировки, кофемашину, а также робота-бармена. Все это обеспечивает полный цикл обслуживания клиентов – от заказа до выдачи продуктов.

Главной особенностью готовящейся точки общепита является робот-буфетчица Дуняша, которая может не только предложить десерт и напиток, но и сделать совместное селфи с посетителем и поддержать простой диалог. Готовкой вместо нее будут заниматься отдельные агрегаты, встроенные в комплекс.