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25 минут назад

В российских кафе будет работать робот-буфетчица по имени Дуняша

Газета.Ru

В Перми и Нижнем Новгороде в мае откроются первые в России кибер-кафе, в которых посетителей будет обслуживать робот-буфетчица по имени Дуняша. Об этом «Газете.Ru» стало известно из презентации компаний Promobot и «Робин Гуд Роботикс», которая проводилась 20 апреля в Перми.

Кибер-кафе представляет собой роботизированный комплекс, который включает в себя прилавок, лотки с мороженым, машину для розлива газировки, кофемашину, а также робота-бармена. Все это обеспечивает полный цикл обслуживания клиентов – от заказа до выдачи продуктов.

Главной особенностью готовящейся точки общепита является робот-буфетчица Дуняша, которая может не только предложить десерт и напиток, но и сделать совместное селфи с посетителем и поддержать простой диалог. Готовкой вместо нее будут заниматься отдельные агрегаты, встроенные в комплекс.

В рамках презентации также было отмечено, что прототипом внешности для Дуняши послужила Миссис Пермь 2014 года Диана Габдуллина.

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