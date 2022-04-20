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1 час назад

HP выпустит ноутбук со складным дисплеем

Lenta.ru

Hewlett-Packard работает над созданием первого ноутбука со складным экраном. Об этом сообщает издание The Elec.

HP выпустит ноутбук со складным дисплеем
Фото: ReutersReuters

Журналисты издания выяснили, что HP заключила договор с компанией SK IE Technology на поставку 10 тысяч единиц прозрачной полиимидной пленки. Сообщается, что данной пленкой будут покрывать складные экраны для компьютеров нового поколения.

Характеристики будущего устройства не раскрываются, однако источники рассказали, что HP намерена выпустить портативный компьютер с 17-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 4K. В сложенном состоянии экран будет иметь диагональ 11 дюймов. Поставками OLED-панелей займется LG Display. Специалисты отметили, что новый девайс окажется одним из первых компьютеров в сегменте ноутбуков со складным экраном.

Производство ноутбука начнется в ближайшее время. Инсайдеры уточнили, что HP анонсирует девайс в конце 2022 года или начале 2023 года — в последнем случае аппарат могут показать на ежегодной выставке CES.

«В то время как ультратонкие стекла более широко используются в складных смартфонах, еще неизвестно, станут ли полиимидные пленки стандартным материалом при создании складных ноутбуков», — отметили авторы.

Журналисты издания обратились за комментарием к HP, но не получили оперативного ответа.

В конце января стало известно, что Samsung запатентовала прототип ноутбука, складывающегося несколько раз. Раннюю версию портативного компьютера авторы назвали ноутбуком-оригами.

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