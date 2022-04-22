Температурные рекорды: самые жаркие и самые холодные места на Земле

С каждым годом прихоти погоды становится все сложнее предсказать: никогда не знаешь, когда нагрянет жара, а когда она внезапно сменится прохладой. Впрочем, непредсказуемые скачки температур ни для кого не в новинку — их замечают уже на протяжении нескольких столетий. Мы собрали главные температурные рекорды за всю историю изучения погоды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Самые высокие температуры на Земле

Видео дня

Абсолютный рекорд по максимальной температуре воздуха был зафиксирован 10 июля 1913 года в США, на ранчо Фернес-Крик в калифорнийской Долине Смерти. Тогда он прогрелся до +56,7 градусов по Цельсию. До недавнего времени рекордными считались показатели от 13 сентября 1922 года в ливийском городе Эль-Азизия — там температура якобы достигла отметки в +58,2 градуса. Однако почти столетие спустя Всемирная метеорологическая организация подробно изучила результаты этого исследования и выяснила, что все это время измерения были ошибочными.

На самом деле, три самых жарких дня в истории погодных наблюдений не слишком отстают друг от друга. 7 июля 1931 года в Тунисе зафиксировали +55 градусов по Цельсию. А 20 июля 2016 года в Кувейте — +54°. Не так уж и далеко от температурного рекорда России: 12 июля 2010 года на метеостанции Утта в Калмыкии замеры показали +45,4°.

Кстати, для Антарктики рекордная температура — +20,7 по Цельсию.

Самые низкие температуры на Земле

Абсолютный рекорд по минимальной температуре воздуха тоже не так прост. Ранее он принадлежал показателям от 21 июля 1983 года на антарктической научной станции Восток: по наблюдениям исследователей, температура упала до -89,2 градуса. Но в 2004 году этот рекорд был превзойдён неподалёку от Купола Фудзи. Согласно данным со спутников, там было ещё холоднее — -91,2 °C. Однако некоторые ученые считают, что делать однозначный вывод о рекорде на основании спутниковой информации не совсем корректно.