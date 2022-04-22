Температурные рекорды: самые жаркие и самые холодные места на Земле

С каждым годом прихоти погоды становится все сложнее предсказать: никогда не знаешь, когда нагрянет жара, а когда она внезапно сменится прохладой. Впрочем, непредсказуемые скачки температур ни для кого не в новинку — их замечают уже на протяжении нескольких столетий. Мы собрали главные температурные рекорды за всю историю изучения погоды.
Самые высокие температуры на Земле
Абсолютный рекорд по максимальной температуре воздуха был зафиксирован 10 июля 1913 года в США, на ранчо Фернес-Крик в калифорнийской Долине Смерти. Тогда он прогрелся до +56,7 градусов по Цельсию. До недавнего времени рекордными считались показатели от 13 сентября 1922 года в ливийском городе Эль-Азизия — там температура якобы достигла отметки в +58,2 градуса. Однако почти столетие спустя Всемирная метеорологическая организация подробно изучила результаты этого исследования и выяснила, что все это время измерения были ошибочными.
На самом деле, три самых жарких дня в истории погодных наблюдений не слишком отстают друг от друга. 7 июля 1931 года в Тунисе зафиксировали +55 градусов по Цельсию. А 20 июля 2016 года в Кувейте — +54°. Не так уж и далеко от температурного рекорда России: 12 июля 2010 года на метеостанции Утта в Калмыкии замеры показали +45,4°.
Кстати, для Антарктики рекордная температура — +20,7 по Цельсию.
Самые низкие температуры на Земле
Абсолютный рекорд по минимальной температуре воздуха тоже не так прост. Ранее он принадлежал показателям от 21 июля 1983 года на антарктической научной станции Восток: по наблюдениям исследователей, температура упала до -89,2 градуса. Но в 2004 году этот рекорд был превзойдён неподалёку от Купола Фудзи. Согласно данным со спутников, там было ещё холоднее — -91,2 °C. Однако некоторые ученые считают, что делать однозначный вывод о рекорде на основании спутниковой информации не совсем корректно.
Зато отставание между первым местом и ближайшими претендентами гораздо заметнее. На фоне двух антарктических рекордов остальные цифры выглядят уже не такими жуткими. 22 декабря 1991 года в Гренландии зафиксировали -69,6°C. В 1892 году на территории нынешней Якутии измерили -67,7 градусов по Цельсию. А спустя восемьдесят лет в крошечной деревне Усть-Щугер грянул 58,1 градуса мороза.