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9 минут назад

Выявлена причина быстрых радиовсплесков в космосе

Lenta.ru

Китайские ученые из Нанкинского университета выявили причину, по которой в космосе происходят быстрые радиовсплески (FRB). Результаты работы описаны в Astrophysical Journal.

Выявлена причина быстрых радиовсплесков в космосе
Фото: unsplashunsplash

Согласно расчетам исследовательской группы, быстрые радиовсплески могут быть вызваны магнитным влиянием нейтронных звезд и их планет с высокоэллиптической орбитой. По словам одного из авторов работы, когда планета и звезда подходят слишком близко друг к другу, гравитация звезды удлиняет и искажает планету, и способна даже оторвать некоторые небольшие сгустки от планеты.

Затем это явление вызывает массивный радиационный ветер, похожий на солнечный ветер, но гораздо мощнее. Именно это взаимодействие и производит такие сильные радиоизлучения. При этом некоторые из FRB могут повторяться, а другие — выплескиваться только один раз.

В марте 2022 года американские астрономы из Вашингтонского университета опубликовали исследование, в котором заявили, что недавно выявленный источник радиоизлучения GLEAM-X J162759.5 523504.3 представляет собой редкий астрофизический объект, который сочетает в себе признаки белых карликов и пульсаров.

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