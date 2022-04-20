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2 часа назад

В России подают второй коллективный иск к Apple

Ura.Ru

Российские адвокаты готовят групповой иск к корпорации Apple из-за необоснованного прекращения работы платежного сервиса Apple Pay. Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского бюро CLP. Ранее аналогичный иск подала «Общественная потребительская инициатива».

В России подают второй коллективный иск к Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Адвокаты готовят групповой иск к Apple из-за необоснованного прекращения работы платежного сервиса Apple Pay», — цитирует заявление CLP РИА «Новости».

Ранее адвокатское бюро подало групповой иск к стриминговому сервису Netflix. Российские пользователи требует компенсацию в размере 60 миллионов рублей за уход с рынка РФ, передает RT.

Коллективный иск к Apple также подала «Общественная потребительская инициатива». Дело рассмотрят в Пресненском суде Москвы. Общественная организация требует арестовать имущество российского филиала Apple, чтобы компенсировать потери потребителей, связанные с отключением Apple Pay и удалением из AppStore популярных приложений.

Компания Apple ограничила работу платежного сервиса в России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это было вынужденным шагом — Россия должна была защитить граждан Донбасса от действий Киева. После этого деятельность в стране приостановили Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Издание The Wall Street Journal отмечало, что корпорации находятся под давлением политиков и активистов, хотя сами хотят остаться в России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что подобные шаги «имеют все признаки экономической, политической и информационной войны».

Наука и техника,Владимир Путин,Netflix,Ikea,Apple,
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