В России подают второй коллективный иск к Apple

Российские адвокаты готовят групповой иск к корпорации Apple из-за необоснованного прекращения работы платежного сервиса Apple Pay. Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского бюро CLP. Ранее аналогичный иск подала «Общественная потребительская инициатива».

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«Адвокаты готовят групповой иск к Apple из-за необоснованного прекращения работы платежного сервиса Apple Pay», — цитирует заявление CLP РИА «Новости».

Ранее адвокатское бюро подало групповой иск к стриминговому сервису Netflix. Российские пользователи требует компенсацию в размере 60 миллионов рублей за уход с рынка РФ, передает RT.