Атомный ледокол «Урал» сдадут в 2022 году

«Два из пяти атомных 60 мегаваттных ледокола проекта 22220 — это "Арктика" и "Сибирь" — уже переданы "Атомфлоту". Еще один — это серийный "Урал", готов на 85 процентов и будет сдан у нас уже в принципе до конца этого года», — уточнил он.