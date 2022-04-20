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1 час назад

Netflix создаст дешевую версию своего сервиса

Лера Букина

Компания Netflix собирается создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками в связи с оттоком обладателей платной подписки. Об этом заявил генеральный директор Netflix Рид Хастингс в разговоре с инвесторами, передает Bloomberg.

Netflix создаст дешевую версию своего сервиса
Фото: ReutersReuters

Агентство не стало приводить дополнительные подробности о возможном новом подходе Netflix к предоставлению доступа к своим продуктам. Тем не менее оно подчеркнуло, что это «станет большим изменением для компании».

Согласно квартальной отчетности, опубликованной во вторник, Netflix потерял 200 тыс. платных клиентов в начале 2022 года, несмотря на позитивный прогноз в 2,5 млн пользователей с платной подпиской.

«Приостановка работы нашего сервиса в России и сворачивание всех российских платных программ оказали влияние на чистый прирост по платным услугам в размере минус 700 тыс., без учета этого влияния чистый прирост по платным услугам составил 500 тыс.», - уточнялось в документе.

Столь значительная потеря в клиентской базе обусловлена снижением количества пользователей, приобретающих платную подписку на услуги сервиса. При этом отмечается, что это зафиксировано «во всех регионах». Данные сообщения привели к тому, что акции Netflix упали на 25,7% на предторгах.

Наука и техника,Рид Хастингс,Netflix,
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