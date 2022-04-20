Как бесплатно получить электронную подпись на сайте налоговой — инструкция

Тем, кому регулярно приходится иметь дело с Федеральной налоговой службой, не помешает завести цифровую подпись. Этот сертификат значительно облегчит подачу документов в соответствующие инстанции, благодаря чему можно сэкономить немало времени. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как оформить электронную подпись и собрали все, что нужно знать об этой услуге.

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Зачем нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП)

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Хотя некоторые люди по привычке обращаются в налоговые органы лично, большинство пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица» на официальном сайте ФНС. При помощи личного кабинета в налоговую можно отправлять широкий перечень документов в электронной форме, от стандартных деклараций до многих других бумаг. Как раз для этого необходима цифровая подпись, которая подтвердит вашу личность.

Как бесплатно получить электронную цифровую подпись для физического лица на сайте ФНС

Получить электронную подпись можно прямо в личном кабинете налогоплательщика. Собирать отдельный пакет документов или заполнять заявление на выпуск не потребуется: процедура достаточно простая. От вас нужна только зарегистрированная учетная запись на портале государственных услуг.

На официальном сайте ФНС перейдите в меню «Сервисы и госуслуги».

Слева появится плашка «Личные кабинеты». Кликните на «Личный кабинет для физических лиц».

Войдите в личный кабинет через Госуслуги и выберите пункт «Жизненные ситуации».

Пролистайте список вниз и найдите «Прочие ситуации».

Выберите опцию «Нужна электронная подпись».

Затем сайт предложит выбрать, где будет храниться ваша электронная подпись. Первый вариант (в базе данных налоговой) оптимален для обычных пользователей. Однако если вы предпочитаете хранить важные документы на личном компьютере, можно выбрать и второй (на рабочей станции). Тогда для работы подписи понадобится установить специальную программу: ссылка на нее появится прямо в том же окне.

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Третий вариант актуален только для тех, кто уже владеет электронной подписью, оформленной в УЦ ФНС России. Об этом мы расскажем отдельно.

Тщательно проверьте реквизиты на предмет ошибок.

Придумайте пароль для доступа — его нужно будет вводить каждый раз, когда вы соберетесь подписать тот или иной документ при помощи ЭЦП

После отправки запроса остается лишь подождать: в среднем процесс занимает около тридцати минут. Срок действия сертификата составляет 15 месяцев. Оформить новый сертификат по истечению срока можно точно таким же способом.

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Как получить электронную цифровую подпись в МФЦ

Цифровую подпись также можно получить в МФЦ. Для этого вам понадобятся следующие документы.

Паспорт.

СНИЛС.

ИНН.

Где можно использовать подпись

Помимо подачи налоговых документов цифровая подпись также может быть использована на любых электронных площадках и сервисах документооборота. Например, чтобы оформить кредит или зарегистрировать патент.

Как получить квалифицированную цифровую подпись

Любое физическое лицо может подать заявку на получение электронной подписи на официальном сайте ФНС, однако на бесплатной основе налоговый орган выдает только усиленные неквалифицированные подписи. Они подходят исключительно для использования в рамках личного кабинета налогоплательщика. Другие сервисы просто не примут такие сертификаты.

Индивидуальным предпринимателям, нотариусам и представителям организаций, которые хотят пользоваться электронными подписями на коммерческих платформах, предстоит оформить квалифицированную электронную подпись. Для этого стоит обратиться в один из удостоверяющих центров ФНС России. Найти ближайший можно на интерактивной карте на сайте налоговой службы.