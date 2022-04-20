Китайцы сделали робокрысу для поиска людей под завалами

Китайские инженеры сделали робота-крысу для поиска людей под завалами. Статья об этом опубликована в IEEE Transactions on Robotics. Роботы с ногами обладают важным преимуществом над колесными, поскольку могут перемещаться по неровному ландшафту.

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Если ландшафт не только неровный, но и изобилует узкими лазами и проходами, робот должен быть маленьким, но это уменьшает его полезную нагрузку.

Цин Ши из Пекинского технологического института и его коллеги создали миниатюрного зооморфного робота SQuRo. Он напоминает крысу, и при разработке инженеры старались воспроизвести ее движения и строение тела. В том числе они скопировали пропорции конечностей и степени свободы движения суставов.

Крысы хорошо приспособлены для перемещения по узким лазам, при этом их вытянутое тело позволяет обладать достаточной массой. Движением роболап управляет компьютер, который автоматически учитывает ландшафт при движении. В результате робот может приседать, бегать, ползать, поворачивать и вставать после падения.

В том числе в ходе испытаний робокрыса проползла по 9-сантиметровому проходу, перелезла через 3-сантиметровый барьер и вскарабкалась по 15-градусному склону. Полезная нагрузка робота равна 200 граммам, что составляет 91 процент от его веса.