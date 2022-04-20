В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
11 часов назад

Китайцы сделали робокрысу для поиска людей под завалами

Газета.Ruиещё 2

Китайские инженеры сделали робота-крысу для поиска людей под завалами. Статья об этом опубликована в IEEE Transactions on Robotics. Роботы с ногами обладают важным преимуществом над колесными, поскольку могут перемещаться по неровному ландшафту.

Китайцы сделали робокрысу для поиска людей под завалами
Фото: ЖЖЖЖ

Если ландшафт не только неровный, но и изобилует узкими лазами и проходами, робот должен быть маленьким, но это уменьшает его полезную нагрузку.

Цин Ши из Пекинского технологического института и его коллеги создали миниатюрного зооморфного робота SQuRo. Он напоминает крысу, и при разработке инженеры старались воспроизвести ее движения и строение тела. В том числе они скопировали пропорции конечностей и степени свободы движения суставов.

Крысы хорошо приспособлены для перемещения по узким лазам, при этом их вытянутое тело позволяет обладать достаточной массой. Движением роболап управляет компьютер, который автоматически учитывает ландшафт при движении. В результате робот может приседать, бегать, ползать, поворачивать и вставать после падения.

В том числе в ходе испытаний робокрыса проползла по 9-сантиметровому проходу, перелезла через 3-сантиметровый барьер и вскарабкалась по 15-градусному склону. Полезная нагрузка робота равна 200 граммам, что составляет 91 процент от его веса.

Инженеры надеются, что их робот пригодится для поиска людей после обрушения зданий или для других задач в аналогичном ландшафте.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители