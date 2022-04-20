Американская фирма научилась делать водку и топливо из воздуха

Стартап Air Company, предложивший в 2019 году делать водку из воздуха, связывая парниковый газ CO2 и эффективно борясь с изменением климата, на время пандемии вынужден был переключиться на производство более актуальных продуктов, таких как дезинфицирующие средства для рук, духи и экологичное топливо, пишет издание Tech Times.

Компания, ставившая во главу угла своего бизнеса социальную миссию и тем самым получившая немалую известность, вывела на рынок инновационный продукт Air Vodka, который покорил мир тем, что ничем не отличается от обычной хорошо очищенной от примесей водки, но при этом производился в основном из окружающего воздуха, насыщенного углекислым газом. 19 апреля компания получила $30 млн в виде финансирования серии A, что обычно следует за вложением начального капитала, тем самым укрепив свои позиции в области запатентованных углеродных технологий. Однако на время пандемии, с 2020 года, Air Company пришлось перейти преимущественно к производству средств для санитарной обработки, что, впрочем, было несложно — создание дезинфицирующих средств для рук стало относительно простым делом — в их основе также лежит спирт, который можно получать с использованием углекислого газа.