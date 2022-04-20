Назван доминирующий штамм COVID-19 в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что "омикрон" является доминирующим в РФ штаммом COVID-19, передает РИА "Новости".

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По его словам, на подвид "стелс-омикрон" приходится примерно 80% случаев заражения коронавирусом. "За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса. В том числе не было выявлено сублиний "омикрона" BA.4, BA.5 и рекомбинантных штаммов XE, XD и других", — рассказал специалист. Он также допустил, что изначальный вариант "омикрон"-штамма коронавирусной инфекции ВА.1 и вовсе исчезнет.

Учитывая сильную разницу в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2, можно ожидать, что иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго, указал Хафизов. Эксперт добавил, что такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции достаточное время, если не придет какой-то кардинально новый штамм или же большинство людей не приобретет иммунитет к первому и второму варианту вируса.