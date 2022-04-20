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24 минуты назад

TikTok вновь доступен в поиске в App Store в России

ТАССиещё 3

Приложение "TikTok" вновь появилось в поисковой выдаче в App Store для российских пользователей, однако в поиске необходимо написать "like". В этом убедился корреспондент ТАСС среду.

TikTok вновь доступен в поиске в App Store в России
Фото: ReutersReuters

При попытке запроса приложения оно также не отображается, однако, если в строке поиска указать слово "like", то развлекательное приложение вновь появляется в поиске и доступно для скачивания. В Google Play сервис все также остается доступным без изменений.

Ранее приложение пропало из выдачи при поиске в App Store для российских пользователей. Вместе с тем приложение отображается и доступно для скачивания в App Store при переходе по прямой ссылке на приложение при введении соответствующего запроса в поисковике в браузере.

В начале марта TikTok объявил о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. Согласно принятому закону, УК РФ дополняется статьей 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации"). По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. При этом такое нарушение закона, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Наука и техника,Интернет,Владимир Путин,Google,
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