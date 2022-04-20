TikTok вновь доступен в поиске в App Store в России

Приложение "TikTok" вновь появилось в поисковой выдаче в App Store для российских пользователей, однако в поиске необходимо написать "like". В этом убедился корреспондент ТАСС среду.

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При попытке запроса приложения оно также не отображается, однако, если в строке поиска указать слово "like", то развлекательное приложение вновь появляется в поиске и доступно для скачивания. В Google Play сервис все также остается доступным без изменений.

Ранее приложение пропало из выдачи при поиске в App Store для российских пользователей. Вместе с тем приложение отображается и доступно для скачивания в App Store при переходе по прямой ссылке на приложение при введении соответствующего запроса в поисковике в браузере.

В начале марта TikTok объявил о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства.