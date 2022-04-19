Миллионы владельцев ноутбуков Lenovo оказались под угрозой взлома

Первые две уязвимости позволяют отключить защиту флеш-памяти SPI и функцию безопасной загрузки UEFI. С помощью третьей проблемы хакеры могут удаленно запустить вредоносный код. Оказалось, что опасные бреши в системе позволяет исполнить запуск зловредного ПО в процессе загрузки компьютера — до момента, как управление ПК передается операционной системе. «Это означает, что они могут обойти почти все меры безопасности», — отметили специалисты.