В России поддержат разработку отечественных шрифтов

Трек с российскими разработчиками кириллических шрифтов пройдет в рамках Российской креативной недели в 2022 году. По ее итогам ожидается принятие новых нормативов, которые изменят существующие стандарты по работе с документами, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Российской креативной недели.

Фото: ТАСС ТАСС

"Итогом этого трека станет принятие новых нормативов, которые изменят существующие стандарты по работе с документами, в том числе органов государственной власти, и переориентируют их на российские шрифты. В рамках фест-форума "Российская креативная неделя" <…> состоится сессия с российскими разработчиками кириллических шрифтов", - говорится в сообщении.

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По словам директора Российской креативной недели и руководителя ФГБУ "Роскультцентр" Марины Абрамовой, с закрытием библиотеки Monotype в России начинается новый этап развития шрифтового дизайна.

"Разработка отечественных шрифтов ведется на протяжении многих лет, в новых условиях отечественные шрифтовики получат дополнительные возможности для дальнейшей работы, - приводит ее слова пресс-служба. - Новым стандартом оформления документов должны стать шрифты, разработанные в России".

Ранее американская компания Monotype, владелец прав на шрифты Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma, сообщила о приостановке взаимодействия с российскими компаниями.

Абрамова также напомнила о существовании бесплатных гарнитур PT Sans, PT Serif и PT Mono, разработанных в рамках программы к 300-летию реформы русского алфавита, которые, по ее словам, "ничем не уступают базовым шрифтам Monotype". Кроме того, директор Российской креативной недели считает закрытие библиотеки не угрозой отечественному дизайну, а возможностью сделать российские шрифты популярными и широко используемыми.

"Только люди, которые пишут на кириллице, могут разработать кириллические шрифты, что практически невозможно сделать западным специалистам. От того, что в нашей жизни будут отсутствовать Times New Roman, мы ничего не потеряем", - констатировала Абрамова, добавив, что профессиональные дизайн-студии и рекламные агентства не используют шрифты Monotype, для них решение компании никак не отразится на работе.

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