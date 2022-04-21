В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
4 часа назад

Осложнения COVID-19 оказались способны вызвать деменцию

Lenta.ruиещё 2

Ученые Миссурийского университета в США выявили, что осложнения COVID-19, такие как пневмония, способны вызвать деменцию. Выводы исследования опубликованы в журнале Open Forum Infectious Diseases.

Осложнения COVID-19 оказались способны вызвать деменцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для этого ученые изучили данные 21 тысячи госпитализированных с пневмонией до июля 2021 года. Оказалось, что практически в 50 процентах случаев это была вирусная пневмония, вызванная SARS-CoV-2. У 312 человек с COVID-19 (около трех процентов) после выздоровления была диагностирована деменция, у пациентов с пневмонией, вызванной другими причинами, эта цифра оказалась около 2,5 процентов (263 человека). В основном деменция с вызванной коронавирусом пневмонией проявлялась у заболевших старше 70 лет. У них повреждалась память, самоконтроль, им становилось сложнее выполнять бытовые задачи.

Медики считают, что полученная информация напоминает о важности наблюдения пожилых пациентов, перенесших COVID-19. В дальнейшем ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы изучить связь между коронавирусной инфекцией и деменцией на более продолжительных отрезках времени.

В марте 2022 года австралийские специалисты из Университета Монаша выявили, что более обеспеченные люди, живущие в престижных районах, имеют лучшую память и лучше защищены от развития деменции.

Наука и техника,Чудом выжившие,Коронавирус,COVID-19,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители