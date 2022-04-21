Осложнения COVID-19 оказались способны вызвать деменцию

Для этого ученые изучили данные 21 тысячи госпитализированных с пневмонией до июля 2021 года. Оказалось, что практически в 50 процентах случаев это была вирусная пневмония, вызванная SARS-CoV-2. У 312 человек с COVID-19 (около трех процентов) после выздоровления была диагностирована деменция, у пациентов с пневмонией, вызванной другими причинами, эта цифра оказалась около 2,5 процентов (263 человека). В основном деменция с вызванной коронавирусом пневмонией проявлялась у заболевших старше 70 лет. У них повреждалась память, самоконтроль, им становилось сложнее выполнять бытовые задачи.