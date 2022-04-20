Маркеры для поиска внеземной жизни найдены в Гренландии

Новое исследование ледяной оболочки Гренландии, проведенное гляциологами, неожиданно дало астрономам хорошие указания и маркеры для поиска внеземной жизни. Оно доказывает, что на Европе, спутнике Юпитера, по аналогии с Землей жидкая вода не просто существует, но и может располагаться очень близко к поверхности.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем сообщает Eurek Alert. Европа уже много лет привлекает пристальное внимание ученых всего мира, так как этот космический объект считается главным кандидатом на присутствие внеземной жизни в Солнечной системе.

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Предыдущие исследования показали, что под ледяной коркой, которая покрывает весь спутник, скрывается соленый океан. Однако толщина льда там может составлять десятки километров, что затрудняет потенциальный отбор проб из океана. А ведь именно жидкая вода считается одним из главных условий для зарождения и поддержания жизни.

Новое исследование, проведенное в Гренландии, позволило совершенно иначе взглянуть на ледяную корку Европы. Авторы работы приводят множество свидетельств того, что ледяная оболочка на самом деле может представлять собой вовсе не барьер для живых организмов, а некую динамическую систему, которая может являться потенциально обитаемым местом.

Свои выводы ученые базируют на основании данных наблюдений, проведенных при помощи радара. Лучи этого радара способны проникать сквозь лед. Этот механизм позволил зафиксировать формирование "двойного хребта" в Гренландии. А сам факт его существования позволяет предположить, что ледяная оболочка может иметь множество водных карманов, расположенных совсем близко к поверхности.

"Поскольку вода там находится ближе к поверхности, она может получать интересные химические вещества из космоса, с других спутников и даже вулканов Ио, то есть существует вероятность того, что в водных карманах жизнь может получить свой шанс, - говорит ведущий автор исследования Дастин Шредер. - Если механизм, который мы наблюдаем в Гренландии, аналогичен тому, как это происходит на Европе, то это предполагает, что вода есть везде".

Сравнительный анализ уже показал, что образования, обнаруженные ранее на Европе, очень похожи на отдельные элементы ледяного щита Гренландии. Именно эти элементы в рамках нового исследования детально и изучили гляциологи. Полученные ими результаты могут помочь астрономам в поисках внеземной жизни.

"Мы работали над чем-то совершенно другим, связанным с изменением климата и его влиянием на поверхность Гренландии, когда увидели эти крошечные "двойные хребты", - говорит Шредер. - И мы смогли увидеть, как эти хребты переходят от "не сформированных" к "сформировавшимся".