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1 час назад

Раскрыт новый гаджет Apple

Lenta.ru

Компания Apple продолжает работу над новой версией умной колонки HomePod, которая будет иметь функцию видеосвязи. Об этом сообщает MacRumors.

Раскрыт новый гаджет Apple
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты ссылаются на рассылку Гурмана Power On, в которой автор раскрыл информацию о новом гаджете американской компании. Инсайдер заявил, что «абсолютно уверен» в том, что Apple работает над новой версией умной колонки HomePod. Девайс будет объединять в себе ТВ-приставку Apple TV и сервис видеосвязи FaceTime. Таким образом, домашнее устройство должно получить камеру.

«Я не думаю, что большая автономная колонка HomePod все еще находится в разработке, но, возможно, появится новый HomePod mini», — также сообщил Гурман.

По его словам, в любом случае в Apple думают о создании универсального домашнего девайса, который объединит в себе несколько устройств и сервисов. Специалист не стал прогнозировать сроки выхода нового аппарата.

Ранее Марк Гурман рассказывал о том, что Apple работает над продвинутой версией HomePod. В марте 2021 году компания прекратила выпуск оригинальной колонки HomePod. В настоящий на сайте Apple доступна компактная колонка HomePod Mini, которая была представлена осенью 2020 года.

До конца 2022 года ожидается выход гарнитуру виртуальной и дополненной реальности от Apple. В конце января инсайдер Марк Гурман заявил, что стоимость нового девайса составит не менее 2 тысяч долларов.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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