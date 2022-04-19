Раскрыт новый гаджет Apple

Компания Apple продолжает работу над новой версией умной колонки HomePod, которая будет иметь функцию видеосвязи. Об этом сообщает MacRumors.

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Журналисты ссылаются на рассылку Гурмана Power On, в которой автор раскрыл информацию о новом гаджете американской компании. Инсайдер заявил, что «абсолютно уверен» в том, что Apple работает над новой версией умной колонки HomePod. Девайс будет объединять в себе ТВ-приставку Apple TV и сервис видеосвязи FaceTime. Таким образом, домашнее устройство должно получить камеру.

«Я не думаю, что большая автономная колонка HomePod все еще находится в разработке, но, возможно, появится новый HomePod mini», — также сообщил Гурман.

По его словам, в любом случае в Apple думают о создании универсального домашнего девайса, который объединит в себе несколько устройств и сервисов. Специалист не стал прогнозировать сроки выхода нового аппарата.

Ранее Марк Гурман рассказывал о том, что Apple работает над продвинутой версией HomePod. В марте 2021 году компания прекратила выпуск оригинальной колонки HomePod. В настоящий на сайте Apple доступна компактная колонка HomePod Mini, которая была представлена осенью 2020 года.