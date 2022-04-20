Как Туркменистан собирается закрыть «Врата ада»

В январе президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приказал потушить горящий газ в кратере «Сияние Каракумов» (также известном как «Врата ада»). По словам Бердымухамедова, непрекращающийся пожар пагубно влияет на экологию региона и здоровье местных жителей, а также расходует ценный природный ресурс, который мог бы принести средства на развитие страны. Разбираемся, как возникла ситуация и можно ли вообще устранить пожар, пылающий на протяжении 50 лет.

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Что такое «Врата ада» и как они появились

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Согласно самой распространенной версии событий, газовый кратер Дарваза, расположенный в пустыне туркменской пустыне Каракумы, образовался в начале 1970-х. Тогда советские геологи якобы нашли в регионе резервуары природного газа, однако в ходе раскопок верхние слои грунта обвалились. Результатом несчастного случая стала гигантская дыра, куда провалилась буровая вышка и оборудование, но никто из людей не пострадал — только техника.

Сам по себе кратер получился не слишком большим, но проблема была в другом: через образовавшийся провал на поверхность начали выходить большие объемы метана. Стабильный поток токсичного газа мог навредить здоровью местных жителей, так как неподалеку от места происшествия была деревня. Чтобы минимизировать риск, геологи решили поджечь газ. Они рассчитывали, что пожар потухнет сам собой через несколько дней… Но он продолжает бушевать даже 50 лет спустя.

Впоследствии кратер Дарваза получил официальное название «Сияние Каракумов», тогда как сами туркмены и заезжие туристы прозвали его «Вратами ада». Сейчас он является частью большого заповедника, организованного на территории пустыни Каракумы: недалеко от Дарваза также находится еще несколько похожих кратеров, только они не горят — там давление газа заметно слабее.

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Возможно ли потушить «Врата ада»

Теоретически, да, пожар вполне можно ликвидировать. Впервые речь о закрытии «Врат ада» зашла еще в 2010 году, когда правительство страны решило создать заповедник. Однако за более чем десять лет никаких подвижек в этом направлении так и не произошло. Некоторые эксперты и вовсе считают, что сейчас кратер практически не вредит окружающей среде, ведь вокруг Дарваза нет больших населенных пунктов. Хотя при сгорании метан расщепляется на воду и углекислый газ, он едва ли наносит экологии больше урона, чем многие другие факторы глобального потепления. Более того, Дарваза представляет определенный научный интерес. Канадский исследователь Джордж Коронис обнаружил на дне кратера микроорганизмы, которые не встречаются ни в одном другом месте на планете.

Впрочем, если Туркменистан все же твердо намерен решить проблему раз и навсегда, то способы есть. Огню нужно топливо, тепло и окислитель— достаточно лишить пожар одного из необходимых компонентов. Например, сбросить на кратер колоссальные объемы пены, которые перекроют подачу кислорода. Или накрыть его металлическим куполом. Еще можно целиком заполнить кратер грязью, но тогда метан все равно будет пробиваться на поверхность. А другие способы подразумевают вероятность взрыва накопившегося газа.

Наконец, есть один экстремальный метод, использованный Советским Союзом при ликвидации пожара на месторождении Урта-Булак в Узбекистане. Специалисты применили термоядерный заряд на глубине 1500 метров: мощнейший взрыв сдвинул тяжелые слои породы, благодаря чему инженеры смогли полностью перекрыть шахту.