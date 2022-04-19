WhatsApp позволит скрыть «Последнее посещение» от определенных контактов

Последняя бета-версия WhatsApp с этой функцией уже доступна для iOS. Сейчас эту функцию можно полностью отключить. В последней же версии приложения можно будет выбирать определенные контакты, которые не смогут видеть статус «Последнее посещение». При этом пользователь так же не сможет видеть информацию о последнем посещении лиц из своего списка исключений.