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1 час назад

WhatsApp позволит скрыть «Последнее посещение» от определенных контактов

Елена Прошина

У пользователей WhatsApp появится возможность запретить определенным контактам видеть статус «Последнее посещение». Такую функцию планируется добавить в мессенджер в ближайшее время. Об этом пишет iXBT.com.

WhatsApp позволит скрыть «Последнее посещение» от определенных контактов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последняя бета-версия WhatsApp с этой функцией уже доступна для iOS. Сейчас эту функцию можно полностью отключить. В последней же версии приложения можно будет выбирать определенные контакты, которые не смогут видеть статус «Последнее посещение». При этом пользователь так же не сможет видеть информацию о последнем посещении лиц из своего списка исключений.

Кроме того, в бета-версии есть и другие новшества. В частности, появились новые элементы управления, касающиеся фотографий профиля и раздела «О себе».

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому WhatsApp является самым популярным мессенджером в России. Его ежедневная аудитория составила 87%. Также в топ-5 вошли YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%).

Наука и техника,ВЦИОМ,
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