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1 час назад

Пользователям VR-очков предрекли проблемы со здоровьем

Газета.Ru

При долгом пребывании в очках виртуальной реальности у человека могут возникнуть проблемы со сном, рассказала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина.

Пользователям VR-очков предрекли проблемы со здоровьем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Перевозбуждение от игр или иммерсивного пространства может привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Кроме того, если проводить много времени в виртуальной реальности, то можно столкнуться с перенапряжением глазных мышц, усталостью и сухостью глаз», — объяснила Фокина.

Кроме того, пользователи VR-гарнитуры могут ощущать головную боль, тошноту и потливость.

Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями от использования устройства, пользователю стоит чаще моргать, снизить яркость изображения, а также давать отдохнуть глазам каждые 20 минут.

«В плане воздействия на зрение человека VR можно сравнивать с любым другим гаджетом. Если разумно использовать любое устройство и не сидеть в VR-очках целый день, то последствий для организма не будет», — считает Фокина.

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