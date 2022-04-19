Пользователям VR-очков предрекли проблемы со здоровьем

При долгом пребывании в очках виртуальной реальности у человека могут возникнуть проблемы со сном, рассказала консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Юлия Фокина.
«Перевозбуждение от игр или иммерсивного пространства может привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Кроме того, если проводить много времени в виртуальной реальности, то можно столкнуться с перенапряжением глазных мышц, усталостью и сухостью глаз», — объяснила Фокина.
Кроме того, пользователи VR-гарнитуры могут ощущать головную боль, тошноту и потливость.
Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями от использования устройства, пользователю стоит чаще моргать, снизить яркость изображения, а также давать отдохнуть глазам каждые 20 минут.
«В плане воздействия на зрение человека VR можно сравнивать с любым другим гаджетом. Если разумно использовать любое устройство и не сидеть в VR-очках целый день, то последствий для организма не будет», — считает Фокина.