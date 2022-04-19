Пользователям VR-очков предрекли проблемы со здоровьем

«Перевозбуждение от игр или иммерсивного пространства может привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Кроме того, если проводить много времени в виртуальной реальности, то можно столкнуться с перенапряжением глазных мышц, усталостью и сухостью глаз», — объяснила Фокина.