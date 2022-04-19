В КНР построили гигантский радар для наблюдения за Японией

В китайской провинции Шаньдун построили гигантский радар, направленный в сторону Японии, который позволяет наблюдать за пусками баллистических ракет, рассказывает американское издание Defense News, ссылаясь на спутниковые снимки, полученные в феврале компанией Maxar Technologies.

В публикации отмечается, что радар, являющийся частью китайской системы предупреждения о ракетном нападении, способен отслеживать практически все воздушное пространство над территорией Японии. Издание допускает, что станция может обнаруживать летательные аппараты с эффективной площадью рассеяния 10 квадратных метров на расстоянии 5600 километров.

В феврале газета South China Morning Post сообщила, что система противовоздушной обороны из США, включающая зенитные ракеты и радиолокационную станцию AN/FPS-11, расположенная на острове Донгъинь, не заметила приблизившийся к Тайваню небольшой китайский гражданский транспортный самолет Y-12.