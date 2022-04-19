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1 час назад

Xiaomi представила смарт-швабру

Газета.Ru

Компания Xiaomi выпустила швабру Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine, которая оснащена двумя щетками, пишет портал Gizmochina.

Xiaomi представила смарт-швабру
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Швабра также предлагает новый способ уборки: передняя щетка смывает грязь с водой, а задняя вытирает ее. Кроме того, гаджет может самоочищаться прямо во время уборки.

Благодаря встроенному двигателю, шваброй легко управлять, ее также можно установить в горизонтальное положение – это поможет помыть полы под мебелью.

Устройство самостоятельно перестает работать в двух случаях: если вода заканчивается или степень загрязнения швабры слишком высока. После завершения уборки устройство нужно поставить на основание и включить вспомогательную очистку швабры.

Батареи хватает на 35 минут работы. Швабра предлагается в Китае по цене $140 [примерно 11 тыс. руб. по текущему курсу].

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