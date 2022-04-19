Xiaomi представила смарт-швабру

Компания Xiaomi выпустила швабру Xiaomi MIJIA dual-brush wireless mopping machine, которая оснащена двумя щетками, пишет портал Gizmochina.

Швабра также предлагает новый способ уборки: передняя щетка смывает грязь с водой, а задняя вытирает ее. Кроме того, гаджет может самоочищаться прямо во время уборки.

Благодаря встроенному двигателю, шваброй легко управлять, ее также можно установить в горизонтальное положение – это поможет помыть полы под мебелью.

Устройство самостоятельно перестает работать в двух случаях: если вода заканчивается или степень загрязнения швабры слишком высока. После завершения уборки устройство нужно поставить на основание и включить вспомогательную очистку швабры.