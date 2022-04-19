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37 минут назад

Раскрыта судьба популярного iPhone 11

Lenta.ru

Apple перестанет производить и продавать iPhone 11 после анонса флагманов нового поколения. Об этом сообщает издание iDrop News.

Раскрыта судьба популярного iPhone 11
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты ссылаются на отчет известного инсайдера LeaksApplePro, который раскрыл судьбу актуальных смартфонов Apple. Несколько источников автора сообщили, что осенью американская компания снимет с продажи iPhone 11. При этом эксперты отмечают возросшую популярность девайса, которому потребители все чаще стали отдавать предпочтение вместо iPhone SE.

По оценке инсайдера, вышедший в 2020 году iPhone 12 останется в продаже еще год — телефон признают устаревшим после выхода iPhone 15. «Я ожидаю, что Apple снизит цену до 599 долларов, что было бы отлично для потребителей», — подчеркнул специалист.

Представленный в 2021 году iPhone 13 точно останется на рынке еще несколько лет. «На мой взгляд, Apple следует снизить цену на 100 долларов и продавать его в Apple Store вместе с другими моделями», — заявил LeaksApplePro. По словам источников, в Apple еще обсуждают вопрос о том, какие девайсы будут сняты с продажи.

В 2020 году — после анонс серии iPhone 12 — Apple прекратила продажи флагманов нового поколения. Из ассортимента интернет-магазина компании исчезли iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также телефоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

В середине апреля авторитетный аналитик Мин-Чи Ко заявил, что недорогой смартфон iPhone SE оказался невостребованным на рынке. Apple выпустила iPhone SE третьего поколения 8 марта.

Наука и техника,Гаджеты,Apple,
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