Россияне стали покупать больше датчиков и камер для дома

В январе-марте 2022 года россияне стали покупать больше умных камер и датчиков. Спрос на устройства для «умного дома» увеличился в 1,5 раза относительно показателя 2021-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «М.Видео-Эльдорадо».

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Россияне также активно покупали пульты, лампочки, колонки с голосовыми ассистентами, IP-камеры и различные датчики. За первые три месяца 2022-го покупатели потратили на голосовые помощники 3,3 миллиарда рублей. Средний чек составил 7,4 тысячи рублей.

По данным Xiaomi, в 2020 году рост поставок «умных» устройств компании в России вырос на 683 процента относительно 2019 года, в 2021 году показатель увеличился на 245 процентов по сравнению с предыдущим годом. В «М.Видео-Эльдорадо» предположили, что к 2023 году российский рынок устройств для «умного дома» может вырасти до пяти-шести миллиардов рублей.