Новый российский экипаж МКС завершил первый выход в открытый космос

Во время миссии они выполнили первый этап подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте Международной космической станции (МКС). В частности, космонавты установили, подключили и проверили внешний пульт управления манипулятора.

Космонавты провели в открытом космосе 6 часов 37 минут. Для Артемьева это был четвертый выход в космос в карьере, для Матвеева — первый. Уточняется, что выходной люк модуля «Поиск» был закрыт 19 апреля в 00:37 по московскому времени.