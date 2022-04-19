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8 часов назад

Новый российский экипаж МКС завершил первый выход в открытый космос

Lenta.ruиещё 2

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос. Об этом сообщила пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос» в Telegram.

Новый российский экипаж МКС завершил первый выход в открытый космос
Фото: ReutersReuters

Во время миссии они выполнили первый этап подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте Международной космической станции (МКС). В частности, космонавты установили, подключили и проверили внешний пульт управления манипулятора.

Космонавты провели в открытом космосе 6 часов 37 минут. Для Артемьева это был четвертый выход в космос в карьере, для Матвеева — первый. Уточняется, что выходной люк модуля «Поиск» был закрыт 19 апреля в 00:37 по московскому времени.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин допустил отделение российского сегмента от МКС и предложил два варианта развития пилотируемой космонавтики.

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