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8 минут назад

В озере образовались «врата ада» шириной 22 метра

Lenta.ru

В озере Берриесса, расположенном в долине Напа, штат Калифорния, образовалась 22-метровая воронка, которую журналисты окрестили «вратами ада». Об этом сообщает Daily Express.

В озере образовались «врата ада» шириной 22 метра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У загадочного явления есть объяснение: под водой располагается туннель шириной 22 метра и длиной 75 метров, построенный в 1950-е годы. Он открывается, когда уровень озера превышает 4,7 метра. В таких случаях туннель выполняет функцию дренажного отверстия, которое способно принимать около 1360 кубических метров воды в секунду.

В 2018 и 2019 годах туннель уже открывался и привлек множество недоумевающих зрителей. И в том и в другом случае причиной было повышение уровня воды в озере из-за сильных сезонных дождей.

Ранее сообщалось, что редкое природное явление, известное как туманная радуга, наблюдалось в нескольких графствах Великобритании. Бесцветные «призрачные радуги» сфотографировали жители британских графств Норфолк, Суффолк и Эссекс.

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