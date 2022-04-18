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1 час назад

В России выросла посещаемость торрент-сайтов после ухода иностранных сервисов

Газета.Ru

За март количество визитов на сайты популярных в России торрент-трекеров увеличилось с 50,7 до 67,1 млн человек, сообщает издание "Известия".

В России выросла посещаемость торрент-сайтов после ухода иностранных сервисов
Фото: Газета.руГазета.ру

Так, например, аудитория Rutracker.org увеличилась с 36 до 50 млн пользователей, nnm-сlub.to — с 9 до 11 млн, а lostfilm.tv — c 5,7 до 6,1 млн.

Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что это связано с уходом крупных стриминговых сервисов, например, Netflix и Spotify. Кроме того, на рост посещаемости торрентов также мог повлиять уход крупных игровых студий.

Сообщается, что данная закономерность также может сказаться на российских онлайн-платформах. Из-за возросшей популярности торрентов интерес людей к оформлению онлайн-подписок может упасть.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что замаскированный под Netflix вирус начал заражать ПК россиян.

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