Роскомнадзор создаст национальную систему защиты от DDoS-атак

Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты от DDoS-атак. Идея возникла после того, как российские компании не смогли справиться с массовыми хакерскими атаками после начала спецоперации, сообщает Forbes.

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Собственная национальная система защиты от DDoS-атак может появиться осенью 2022 года. К этому моменту ведомство намерено обновить оборудование для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), которое используется для исполнения закона о суверенном интернете.

Сейчас Роскомнадзор обсуждает детали проекта с поставщиком оборудования. На имеющиеся сервера Главный радиочастотный сервер ведомства разработал лишь несколько образцов видов атак, из-за чего должной защиты обеспечить не получается.

Напомним, Закон о суверенном интернете вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предполагает, что в России функционирует инфраструктура, которая обеспечивает бесперебойную работу российского сегмента интернета даже в случае отключения страны от глобальной сети и кибератак.