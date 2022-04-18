В России заблокировали сайт Human Rights Watch

Сайт правозащитной организации Human Rights Watch стал недоступен в России из-за блокировки одной из его страниц по требованию Генпрокуратуры. Претензии ведомства вызвала статья о действиях России на территории Украины. Ранее доступ к сайту организации заблокировали в Белоруссии. Human Rights Watch занимается мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Фото: hrw.org hrw.org

По данным «Интерфакса», Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц сайта Human Rights Watch, на блокировке которой настаивала Генпрокуратура. Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц привела к недоступности всего сайта на территории России.

Под блокировку также попали ещё 24 сайта — главным образом, украинские СМИ, в том числе «Апостроф», «Сегодня», «Громадське радио», а также сайт украинского Минфина.

8 апреля власти России закрыли представительство Human Rights Watch, а также ещё 14 иностранных неправительственных организаций, в том числе Amnesty International, фонда Карнеги и фонда Генриха Бёлля.