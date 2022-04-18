Топ-5 бесплатных альтернатив Photoshop

Adobe Photoshop уже долгое время считается неоспоримым лидером на рынке фоторедакторов. Этой программой пользуются все — от обычных пользователей до профессионалов, зарабатывающих на жизнь графическим дизайном. Впрочем, это вовсе не значит, что в Сети нельзя найти настолько же мощные, но в то же время бесплатные программы. В подборке Rambler — 5 лучших бесплатных альтернатив Photoshop.

Фото: Adobe Adobe

GIMP

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Растровый редактор GIMP (сокр. от GNU Image Manipulation Program) — отличный вариант для любого пользователя ПК. Гибкий функционал программы позволяет применять ее для целого спектра разных задач: от профессиональной ретуши фотографий до создания простых рисунков и конвертирования изображений в другие форматы. GIMP также обладает широким выбором плагинов и поддерживает все популярные расширения файлов (включая PSD). В качестве минусов можно назвать достаточно высокую сложность в освоении и не самый комфортный интерфейс.

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Paint.NET

Изначально Paint.NET создавался как продвинутая версия стандартной программы Microsoft Paint, но позднее стал самостоятельным графическим редактором. Программа крайне проста в использовании, но в то же время предлагает неожиданно мощный функционал, который удовлетворит запросы большинства простых пользователей. Paint.NET способен разбивать изображения на слои, позволяет быстро править ошибки через историю изменений и не страдает от проблем с производительностью. Однако в плане возможностей он все же проигрывает профессиональным фоторедакторам.

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Pixlr X

Pixlr X отличается от многих других аналогов тем, что работает прямо в браузере — для запуска редактора нужно лишь перейти на его официальную страницу. В остальном же он предлагает привычный набор инструментов: главный плюс здесь — это возможность запустить программу в любом современном браузере (в том числе и на смартфоне). Как следствие, Pixlr X нельзя пользоваться без активного подключения к Интернету, из-за чего некоторые инструменты могут подтормаживать.

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Photo Pos Pro

Из доступных на рынке аналогов, по количеству функций Photo Pos Pro ближе всех подбирается к Photoshop. Это полноценный редактор изображений, который подойдет не только для профессионалов, но и для новичков благодаря гибкой настройке интерфейса. Photo Pos Pro предлагает интерактивные подсказки, множество расширений и все необходимое для глубокой ретуши.

PhotoPos

Krita

Krita пригодится труженикам творческих сфер: концепт-художникам, иллюстраторам, авторам текстур и другим. Эта программа прежде всего интересна поддержкой множества различных кистей. Krita позволяет импортировать плагины других пользователей, чтобы настроить собственные инструменты максимально точно. А система тегов обеспечивает быстрый доступ ко всем необходимым функциям.