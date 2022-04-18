Spotify удалили из App Store в России

Приложение интернет-сервиса потокового аудио Spotify удалили из магазина App Store на территории России, сообщает ТАСС. Магазин предназначен для приложений, созданных для телефонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad.

О том, что интернет-сервис потокового аудио Spotify уйдет из России 11 апреля, стало известно из уведомительных писем, которые получили пользователи приложения.

«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью остановить работу Spotify в России 11 апреля 2022 года», — говорилось в письме.

До этого Spotify объявил, что на фоне украинского кризиса закрыл свой офис в России. Позже уход стриминга подтвердило издание Bloomberg.