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1 час назад

AMD задумалась о переносе релиза новых процессоров Zen 4 на 2023 год

Ferra.ru

Совсем недавно в сети появлялись слухи о скором анонсе нового поколения процессоров AMD в мае, в рамках выставки COMPUTEX 2022. Теперь же появились менее радужные новости о релизе новинок.

AMD может перенести релиз новых процессоров Zen
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По данным инсайдеров, компания намерена перенести выход решений на базе Zen 4 на следующий, 2023 год. При этом наши коллеги из Wccftech выяснили, что AMD увеличила планы по выпуску Zen 3D — теперь она собирается выпускать 50 тыс единиц в квартал, а не 20 тыс единиц, как планировалось прежде.

Если информация верна, то корпорация завершит производство Zen 3D лишь к четвёртому кварталу 2022 года. Что, в свою очередь, повлечёт перенос старта производства процессоров Ryzen 7000 с 3D V-Cache на I квартал 2023 года.

Из этого следует, что релиз первых чипов может состояться лишь в середине III квартала того же года.

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