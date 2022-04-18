AMD может перенести релиз новых процессоров Zen

Совсем недавно в сети появлялись слухи о скором анонсе нового поколения процессоров AMD в мае, в рамках выставки COMPUTEX 2022. Теперь же появились менее радужные новости о релизе новинок.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По данным инсайдеров, компания намерена перенести выход решений на базе Zen 4 на следующий, 2023 год. При этом наши коллеги из Wccftech выяснили, что AMD увеличила планы по выпуску Zen 3D — теперь она собирается выпускать 50 тыс единиц в квартал, а не 20 тыс единиц, как планировалось прежде.

Если информация верна, то корпорация завершит производство Zen 3D лишь к четвёртому кварталу 2022 года. Что, в свою очередь, повлечёт перенос старта производства процессоров Ryzen 7000 с 3D V-Cache на I квартал 2023 года.