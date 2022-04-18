«Мегафон» начнет продавать подержанные смартфоны

Российская компания «Мегафон» собирается продавать подержанные и восстановленные смартфоны. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора.

Так, у россиян будет возможность купить гаджеты, уже побывавшие в использовании, на сайте «Мегафона». Кроме того, в конце апреля оператор планирует запустить возможность покупки б/у техники у соотечественников.

«Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки», — указал собеседник издания.

Ожидается, что в рамках первого этапа услугу по продаже девайсов запустят в Москве и Подмосковье. Как отмечается, «Мегафон» начнет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств. Организация Smart Bazar будет заниматься полноценным анализом и восстановлением смартфонов в сервисных центрах.