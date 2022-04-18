В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
46 минут назад

«Мегафон» начнет продавать подержанные смартфоны

Лера Букина

Российская компания «Мегафон» собирается продавать подержанные и восстановленные смартфоны. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора.

Так, у россиян будет возможность купить гаджеты, уже побывавшие в использовании, на сайте «Мегафона». Кроме того, в конце апреля оператор планирует запустить возможность покупки б/у техники у соотечественников.

«Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи с небольшим дефектом упаковки», — указал собеседник издания.

Ожидается, что в рамках первого этапа услугу по продаже девайсов запустят в Москве и Подмосковье. Как отмечается, «Мегафон» начнет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств. Организация Smart Bazar будет заниматься полноценным анализом и восстановлением смартфонов в сервисных центрах.

Стало известно об опасном для браузеров обновлении Windows

Ранее сообщалось, что в первом квартале продажи подержанных смартфонов на платформах бесплатных объявлений «Авито», «Юла» и «Объявления ВКонтакте» увеличились на 10–16% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что на устройства Apple, Samsung и Xiaomi пришлась наибольшая доля продаж - 82%.

Наука и техника,Видео,Мегафон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители