Раскрыт дизайн смартфонов линейки iPhone 14

Сообщается, что Pro-модели получат новый дизайн с двумя отверстиями под камеры и датчик в дисплее, а также увеличенный блок камер – он будет на 35% больше предыдущего. iPhone 14 Pro и Pro Max также получат экраны от Samsung и LG с частотой обновления 120 Гц и новые чипсеты A16 Pro.