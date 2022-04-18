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1 час назад

Производитель чехлов слил дизайн смартфонов линейки iPhone 14

Газета.Ru

Производитель аксессуаров для гаджетов Apple опубликовал схематические изображения всех четырех моделей грядущей линейки iPhone 14, сообщает портал PhoneArena. Осенью Apple представит iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, а также iPhone 14 Max.

Раскрыт дизайн смартфонов линейки iPhone 14
Фото: Technizo Concept/YouTubeTechnizo Concept/YouTube

Сообщается, что Pro-модели получат новый дизайн с двумя отверстиями под камеры и датчик в дисплее, а также увеличенный блок камер – он будет на 35% больше предыдущего. iPhone 14 Pro и Pro Max также получат экраны от Samsung и LG с частотой обновления 120 Гц и новые чипсеты A16 Pro.

Остальные модели сохранят старый дизайн с челкой, также они получат чипсет A16 Bionic, который по сути будет переименованной прошлогодней моделью A15.

Наука и техника,Гаджеты,Apple,
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