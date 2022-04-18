В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
Только что

В Млечном Пути обнаружены аномальные красные гиганты

Lenta.ru

Ученые Сиднейского университета обнаружили новые красные гиганты в Млечном Пути. Эти звезды обладают аномалией по сравнению с другими светилами, находящимися на этой же стадии: у них необычный химический состав и низкая масса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

В Млечном Пути обнаружены аномальные красные гиганты
Фото: NASANASA

Как уточняется, астрономы зафиксировали 40 ранее неизвестных звезд, которые сейчас находятся в состоянии красных гигантов (поздняя стадия звездной эволюции). Обнаружить красных гигантов удалось благодаря «переписи» светил Млечного Пути орбитальным телескопом «Кеплер» в созвездиях Лебедя и Лиры в 2010-2014 годах.

Необычно низкую массу светил специалисты объясняют тем, что, вероятно, звезды сформировались после того, как лишились значительной части своей материи из-за гравитационного воздействия невидимых спутников, других звезд или иных объектов, которые постоянно перетягивают на себя оболочку светила. Ученые считают, что эта теория обусловливает небольшой размер этих красных гигантов, низкую яркость и небольшой процент содержания водорода в недрах.

Ранее немецкие специалисты из Института внеземной физики Общества имени Макса Планка выявили в Млечном Пути новую структуру: внутреннее кольцо звезд с высоким содержанием металлов за пределами бара (центральной вытянутой структуры из звезд и газа).

Наука и техника,Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители