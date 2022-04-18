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35 минут назад

В двойной звездной системе зафиксировали мощнейший выплеск энергии

Lenta.ru

Телескопы MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov Telescope) смогли зафиксировать мощнейший выплеск энергии в двойной звездной системе. Результаты наблюдений описаны в журнале Nature Astronomy.

В двойной звездной системе зафиксировали мощнейший выплеск энергии
Фото: EPAEPA

Система MAGIC представляет собой два наземных черенковских телескопа, которые располагаются на острове Ла-Пальма и принадлежат обсерватории Роке-де-лос-Мучачос. Устройство способно зарегистрировать черенковское излучение, которое появляется благодаря гамма-квантам высокой энергии.

В недавно опубликованном исследовании ученые Института внеземной физики Общества имени Макса Планка в Германии описали зафиксированную MAGIC двойную звездную систему, которая находится в пяти тысячах световых лет от Земли. Находку обозначили как RS Ophiuchi (RS Oph), она располагается в созвездии Змееносца и состоит из белого карлика и красного гиганта, который в скором времени превратится в сверхновую звезду.

Каждые 15 лет в звездной системе происходит мощнейший выброс, а белый карлик начинает поглощать поступающую от красного гиганта энергию. Телескопам удалось передать этот взрыв, который выплеснул 250 гигаэлектронвольт гамма-лучей благодаря быстрой реакции: MAGIC требует всего 30 секунд, чтобы перейти с одного объекта наблюдения на другой.

В марте 2022 года немецкие астрономы из Йенской обсерватории изучили двойную звездную систему Гамма Цефея, которая находится достаточно близко от Солнца — на расстоянии 45 световых лет.

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