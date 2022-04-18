Замаскированный под Netflix вирус начал заражать ПК россиян

Хакеры начали эксплуатировать Netflix, маскируя вирусы под пиратские версии сериалов и фильмов, об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на слова ИБ-специалистов.

Россияне стали чаще посещать торрент-страницы стриминговых сервисов – в марте этот показатель вырос с 50,7 до 67,1 миллиона человек. Соответственно, увеличилось количество случаев заражения устройств вредоносным ПО, которое содержится в названии сервиса Netflix.

Скачанные файлы могут содержать программу для загрузки и установки на устройство жертвы майнера или вируса, который удаленно позволяет управлять компьютером.