В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
6 минут назад

Замаскированный под Netflix вирус начал заражать ПК россиян

Газета.Ruиещё 1

Хакеры начали эксплуатировать Netflix, маскируя вирусы под пиратские версии сериалов и фильмов, об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на слова ИБ-специалистов.

Замаскированный под Netflix вирус начал заражать ПК россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россияне стали чаще посещать торрент-страницы стриминговых сервисов – в марте этот показатель вырос с 50,7 до 67,1 миллиона человек. Соответственно, увеличилось количество случаев заражения устройств вредоносным ПО, которое содержится в названии сервиса Netflix.

Скачанные файлы могут содержать программу для загрузки и установки на устройство жертвы майнера или вируса, который удаленно позволяет управлять компьютером.

По словам опрошенных экспертов, это обусловлено уходом стриминговых платформ из России после введения западных санкций.

Наука и техника,Netflix,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители