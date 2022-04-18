В России научились определять виды коронавируса

Российские ученые из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали отечественную технологию определения штаммов коронавируса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя научной группы института Камиля Хафизова.

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Представитель ЦНИИЭ Роспотребнадзора пояснил, что процесс определения штамма COVID-19 подразумевает несколько этапов. Сперва из взятых проб выделяется РНК вируса, а затем материал делается распознаваемым для специального прибора — секвенатора.

С первым этапом у российских специалистов давно не возникало никаких проблем, так как необходимые для него реагенты производятся в нашей стране. Однако второй этап был построен на использовании дорогостоящих зарубежных реактивов.

Сейчас российские ученые нашли выход из этой проблемы. Взяв за основу иностранный набор реагентов ARTIC, они создали его модифицированную версию, способную определять новые генетические варианты коронавируса, в том числе и «омикрон».

Отечественная разработка основывается на производимых в России реагентах. Она позволяет не только решить проблему импортозамещения, но и в определенной мере удешевить и ускорить процесс проведения исследования.