В РАН оценили возможность существования МКС без России

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, сейчас станция продолжает работать в прежнем режиме: «так, как будто бы ничего не произошло». Космонавты и астронавты выполняют свои действия совместно «без каких-то там трудностей, ожидаемых и неожидаемых». В условиях мирового кризиса ученый назвал эксплуатацию МКС одним из важных вопросов.

Он оценил возможность работы МКС без России. «Если Россия уходит из этого, то все. МКС прекращает свое существование, с этим справиться никто не сможет. Это совершенно точно, и это понимают все, это понимают американцы», — предрек он.