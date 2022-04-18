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28 минут назад

Робот-курьер завис напротив уличного музыканта

Газета.Ruиещё 1

В паблике "Интересная Москва" во "ВКонтакте" появилась фотография робота-курьера, который вместо доставки товаров, стоит перед уличным музыкантом и слушает музыку, пишет "Мослента".

Робот-курьер завис напротив уличного музыканта
Фото: Газета.руГазета.ру

Как сообщается в паблике, робот-меломан был замечен возле станции метро "Фрунзенская". Снимок позабавил подписчиков паблика, которые высказались о возможных причинах такого поведения доставщика.

Так, часть пользователей высказалась о том, что робот отлынивает от работы. Другие подписчики объяснили поведение робота незнанием, что перед ним новое препятствие.

Ранее сообщалось, что блогер с ником Brick Technology построил из деталей конструктора Lego действующий образец механической пятиступенчатой коробки передач.

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