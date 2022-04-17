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34 минуты назад

Роскомнадзор требует от Google восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК

ТАСС

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube. Об этом ведомство заявило в воскресенье в своем Telegram-канале.

Роскомнадзор обратился с новым требованием к Google
Фото: ReutersReuters

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ. В частности, администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что считают недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и потребовали пояснить причины введения ограничительных мер.

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С апреля 2020 года Роскомнадзор выявил более 60 случаев введения ограничительных мер в отношении российских каналов на YouTube.

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,Единая Россия,
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