Роскомнадзор обратился с новым требованием к Google

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube. Об этом ведомство заявило в воскресенье в своем Telegram-канале.

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"Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ. В частности, администрацией видеохостинга были заблокированы каналы ГТРК "Ставрополье", "Краснодар", "Башкортостан", "Новосибирск", "Кузбасс" и "Вайнах" Чеченской республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что считают недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и потребовали пояснить причины введения ограничительных мер.