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31 минуту назад

Китай намерен использовать космическую станцию вместе c Россией и прочими странами

ТАСС

Китайские власти намерены на равноправной основе использовать свою национальную орбитальную станцию вместе РФ и прочими странами, невзирая на все более сложную геополитическую ситуацию в мире. Об этом заявил в воскресенье глава Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Хао Чунь.

Китай сделал предложение России по космической станции
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Мы подписали ряд соглашений с заинтересованными странами и организациями, добились многочисленных результатов при осуществлении совместных исследовательских проектов, - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества с Россией в условиях все более сложной международной обстановки. - Китай намерен взаимодействовать на равноправной и взаимовыгодной основе. <...> В дальнейшем мы обязательно будем придерживаться данного принципа, прилагать все возможные усилия <...> для углубления международного сотрудничества".

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-13" успешно отстыковался от орбитальной станции

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