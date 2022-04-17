Китай сделал предложение России по космической станции

"Мы подписали ряд соглашений с заинтересованными странами и организациями, добились многочисленных результатов при осуществлении совместных исследовательских проектов, - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества с Россией в условиях все более сложной международной обстановки. - Китай намерен взаимодействовать на равноправной и взаимовыгодной основе. <...> В дальнейшем мы обязательно будем придерживаться данного принципа, прилагать все возможные усилия <...> для углубления международного сотрудничества".