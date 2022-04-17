Ученые объяснили процесс формирования самой горячей породы на Земле

Ученые Университета Западного Онтарио в Канаде доказали, что порода, открытая в 2011 году в Лабрадоре, сформировалась при самой высокой температуре из когда-либо зафиксированных на поверхности Земли — 2370 градусов Цельсия. Причиной стало падение астероида 36 миллионов лет назад. Об этом сообщается в журнале, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters.

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Исследователи обнаружили в ударном кратере Мистастин (диаметр 16 километров) фрагмент стеклянной породы, внутрь которой были вплавлены зерна циркона. Анализ показал, что она должна была образоваться при температуре свыше двух тысяч градусов Цельсия. В новой научной работе специалистам удалось обнаружить четыре дополнительных цирконовых зерна, которые подтвердили предыдущий результат. Кроме этого, ученые обнаружили, что в других точках места удара порода нагревалась по-разному и до больших температур, чем считалось ранее.