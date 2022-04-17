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32 минуты назад

Вирусолог назвал продлевающий пандемию COVID-19 фактор

Lenta.ruиещё 2

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с Ura.ru назвал фактор, способствующий продлению пандемии COVID-19 в мире. По его мнению, на это может повлиять резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Вирусолог назвал продлевающий пандемию COVID-19 фактор
Фото: ТАССТАСС

Как объяснил Волчков, большое число людей, которое не сталкивались с вирусом, что может позволить вирусу эволюционировать, мутировать, становиться новым и не похожим на предыдущий. Однако, полагает он, форма протекания болезни будет легкой, «потому что иммунная система будет очень натренирована».

Вирусолог обратил внимание на то, что в Китае живут полтора миллиарда человек, что является огромным ресурсом для продолжения эволюции COVID-19 и может обернуться для России новой вспышкой заболеваемости.

«Насколько она будет вредоносной? Скорее всего, нет. Популяционный иммунитет никто не отменял. Это может вызвать какую-то волну», — заявил Волчков.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов допустил, что распространение омикрон-штамма COVID-19 приведет к обновлению коллективного иммунитета в России, сформированного при первых вариантах коронавирусной инфекции. Он отметил, что считает ускоренное распространение нового варианта вируса положительным результатом, поскольку это играет роль в обновлении устаревшего коллективного иммунитета.

Наука и техника,Павел Волчков,Владислав Жемчугов,
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