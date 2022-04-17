Вирусолог назвал продлевающий пандемию COVID-19 фактор

Глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков в беседе с Ura.ru назвал фактор, способствующий продлению пандемии COVID-19 в мире. По его мнению, на это может повлиять резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Фото: ТАСС ТАСС

Как объяснил Волчков, большое число людей, которое не сталкивались с вирусом, что может позволить вирусу эволюционировать, мутировать, становиться новым и не похожим на предыдущий. Однако, полагает он, форма протекания болезни будет легкой, «потому что иммунная система будет очень натренирована».

Вирусолог обратил внимание на то, что в Китае живут полтора миллиарда человек, что является огромным ресурсом для продолжения эволюции COVID-19 и может обернуться для России новой вспышкой заболеваемости.

«Насколько она будет вредоносной? Скорее всего, нет. Популяционный иммунитет никто не отменял. Это может вызвать какую-то волну», — заявил Волчков.