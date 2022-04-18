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1 час назад

Искусственный интеллект предупредит об остановке сердца за 10 лет

Газета.Ruиещё 2

Алгоритм, способный предсказать остановку сердца за 10 лет до ее наступления, разработали специалисты Университета Джонса Хопкинса. Подробнее о нем они рассказали в статье в журнале Nature Cardiovascular Research.

Искусственный интеллект предупредит об остановке сердца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи проанализировали образцы рубцовой ткани, которая может образовываться в сердце из-за различных заболеваний. Она влияет на то, как электрические импульсы проходят к желудочкам сердца — нарушение этого процесса способно привести к нарушениям сердечного ритма. Исследователи разработали нейросеть, способную по результатам МРТ-сканирования сердца с контрастом определить общий объем и массу рубцовой ткани. Вкупе со сведениями о возрасте, весе и принимаемых пациентом лекарствах нейросеть оказалась способна предсказать риск смерти от остановки сердца на 10 лет вперед. Точность прогноза составила 74%.

До 20% смертей в мире приходятся на случаи внезапной остановки сердца, вызванной аритмией, отмечают авторы работы. Возможность заранее оценить возможные риски и найти способ уменьшить их поможет снизить смертность. Сейчас исследователи пытаются выяснить, насколько эффективны могут быть прогнозы на основе УЗИ или ЭКГ сердца.

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