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36 минут назад

Россиянам назвали способ найти прослушивающее устройство в доме

Lenta.ruиещё 2

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ найти прослушивающее устройство в квартире или загородном доме. Эффективнее всего это можно сделать с помощью детектора волновых излучений.

Россиянам назвали способ найти прослушивающее устройство в доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал специалист, подобная аппаратура может представлять собой навесные и монтируемые жучки, которые прячутся в затемненных частях помещений, внутри мебели или даже в стенах. Злоумышленники могут использовать встраиваемые в каналы связи приборы. В этом случае голос не записывается, а происходит перехватывание сигнала телефона. Также прослушка может вестись с помощью аппаратуры внешнего действия, считывающей вибрации.

Поскольку жучки излучают волны, их можно обнаружить, выключив в помещении всю технику, кроме личного гаджета и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудио дорожкой или разговаривая с кем-то по аудио связи, посоветовал Мясоедов. Возникновение в каком-то месте помех может свидетельствовать о вероятности нахождения там незаконного девайса.

Однако самый эффективный метод — использование детектора волновых излучений, который можно свободно приобрести. Мясоедов объяснил, что такой прибор способен однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств, в том числе и самых миниатюрных.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин назвал россиянам способ обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона. Это можно сделать с помощью фонарика, а также используя специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала.

Наука и техника,Безопасность,Скрытая камера,
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