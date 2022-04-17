Россиянам назвали способ найти прослушивающее устройство в доме

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ найти прослушивающее устройство в квартире или загородном доме. Эффективнее всего это можно сделать с помощью детектора волновых излучений.

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Как рассказал специалист, подобная аппаратура может представлять собой навесные и монтируемые жучки, которые прячутся в затемненных частях помещений, внутри мебели или даже в стенах. Злоумышленники могут использовать встраиваемые в каналы связи приборы. В этом случае голос не записывается, а происходит перехватывание сигнала телефона. Также прослушка может вестись с помощью аппаратуры внешнего действия, считывающей вибрации.

Поскольку жучки излучают волны, их можно обнаружить, выключив в помещении всю технику, кроме личного гаджета и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудио дорожкой или разговаривая с кем-то по аудио связи, посоветовал Мясоедов. Возникновение в каком-то месте помех может свидетельствовать о вероятности нахождения там незаконного девайса.

Однако самый эффективный метод — использование детектора волновых излучений, который можно свободно приобрести. Мясоедов объяснил, что такой прибор способен однозначно показать местонахождение подавляющего большинства электронных устройств, в том числе и самых миниатюрных.