Дуров призвал Forbes не называть его российским миллиардером

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером. Об этом сообщает издание.
"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — заявил изданию его представитель.
По информации Forbes, подобные обращения поступали в течение нескольких лет, но в последние месяцы их количество увеличилось, в том числе в свете санкций Запада против РФ, введенных после начала специальной военной операции на Украине. Также издание пишет, что не называть их российскими бизнесменами также попросили братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix. Также это сделали сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, Юрий Мильнер, которого Forbes назвал "самым влиятельным технологическийм инвестором в России".
Ранее в апреле данный журнал писал, что Дуров занял третье место среди богатейших россиян, его состояние оценивается в $15,1 млрд. Второе место оказалось у совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина с состоянием в $17,3 млрд. А богатейшим россиянином стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $18,4 млрд. О том, что создатель "ВКонтакте" и Telegram навсегда покидает Россию, стало известно в апреле 2014 года — тогда Дуров опубликовал у себя на странице семь пунктов, без которых возвращение в Россию для него "лишено смысла".