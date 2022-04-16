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1 час назад

Дуров призвал Forbes не называть его российским миллиардером

Газета.Ru

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером. Об этом сообщает издание.

Дуров призвал Forbes не называть его российским миллиардером
Фото: Depositphotos/Global Look PressDepositphotos/Global Look Press

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — заявил изданию его представитель.

По информации Forbes, подобные обращения поступали в течение нескольких лет, но в последние месяцы их количество увеличилось, в том числе в свете санкций Запада против РФ, введенных после начала специальной военной операции на Украине. Также издание пишет, что не называть их российскими бизнесменами также попросили братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix. Также это сделали сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, Юрий Мильнер, которого Forbes назвал "самым влиятельным технологическийм инвестором в России".

Ранее в апреле данный журнал писал, что Дуров занял третье место среди богатейших россиян, его состояние оценивается в $15,1 млрд. Второе место оказалось у совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина с состоянием в $17,3 млрд. А богатейшим россиянином стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $18,4 млрд. О том, что создатель "ВКонтакте" и Telegram навсегда покидает Россию, стало известно в апреле 2014 года — тогда Дуров опубликовал у себя на странице семь пунктов, без которых возвращение в Россию для него "лишено смысла".

Наука и техника,Николай Сторонский,Евгений Швидлер,Владимир Лисин,Юрий Мильнер,Павел Дуров,Владимир Потанин,ПАО "НЛМК",Норникель,
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