Дуров призвал Forbes не называть его российским миллиардером

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером. Об этом сообщает издание.

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"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — заявил изданию его представитель.

По информации Forbes, подобные обращения поступали в течение нескольких лет, но в последние месяцы их количество увеличилось, в том числе в свете санкций Запада против РФ, введенных после начала специальной военной операции на Украине. Также издание пишет, что не называть их российскими бизнесменами также попросили братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix. Также это сделали сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, Юрий Мильнер, которого Forbes назвал "самым влиятельным технологическийм инвестором в России".